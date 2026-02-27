Есть доказательства успеха СОУ в Купянске, а РФ подтягивает войска — ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщил о налиции геолоцированных кадров, которые свидетельствуют о зачистке СОУ еще части Купянска. В то же время враг готовится к наступлению весной.
«Опубликованные 26 февраля геолоцированные видеоматериалы показывают, как украинские войска зачищают территорию в западном Купянске, где, по утверждениям российских источников, российские войска занимали позиции», — отметили в Институте изучения войны.
Впрочем, действия российских оккупантов говорят о том, что от мысли про Купянск они окончательно еще не отказались.
«Сообщается, что Россия перебрасывает части как минимум одной вновь сформированной воинской части на Купянское направление», — пишут аналитики.
Речь — о 34-й артиллерийской дивизии 68-го отдельного батальйона московского военного округа.
«Переброска Россией нового подразделения на Купянскское направление примечательна тем, что российские войска готовятся к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года. Российские войска могут создавать условия для приоритетного проведения наступательных операций на Купянском направлении в какой-то момент этого наступления, хотя текущие данные указывают на то, что основные усилия России, вероятно, будут сосредоточены на поясе крепостей в Донецкой области. Российские войска также могут задействовать оперативные или стратегические резервы для защиты от украинских контратак на Купянском направлении, отвлекая ресурсы от наступательных операций или подготовки в других местах», — считают в ISW.
По мнению Института, РФ все так же не хочет направить все свои ресурсы на одно приоритетное направление. Руководство страны-агрессора стремится поддерживать видимость того, что российские войска продвигаются по всему фронту.
На данный момент эту видимость на Харьковщине поддерживать захватчикам не особенно удается. Осинтеры сообщили, что продвижений у ВС РФ нет: ни на Харьковском, ни на Боровском, ни на Купянском направлениях.
