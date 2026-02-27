Є докази успіху СОУ в Куп’янську, а РФ підтягує війська – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про наявність геолокованих кадрів, які свідчать про зачистку СОУ ще частини Куп’янська. Водночас ворог готується до наступу навесні.

“Опубліковані 26 лютого геолоковані відеоматеріали показують, як українські війська зачищають територію в західному Куп’янську, де, як стверджують російські джерела, російські війська займали позиції”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Втім, дії російських окупантів говорять про те, що від думки про Куп’янськ остаточно вони ще не відмовилися.

“Повідомляється, що Росія перекидає частини як мінімум однієї новосформованої військової частини на Куп’янський напрямок”, – пишуть аналітики.

Мова – про 34-ту артилерійську дивізію 68-го окремого батальйону московського військового округу.

“Перекидання Росією нового підрозділу на Куп’янський напрямок примітне тим, що російські війська готуються до очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року. Російські війська можуть створювати умови для пріоритетного проведення наступальних операцій на Куп’янському напрямку в якийсь момент цього наступу, хоча поточні дані вказують на те, що основні зусилля Росії, ймовірно, будуть зосереджені на поясі фортець Донецької області. Російські війська також можуть задіяти оперативні чи стратегічні резерви для захисту від українських контратак на Куп’янському напрямку, відволікаючи ресурси від наступальних операцій чи підготовки в інших місцях”, – вважають у ISW.

На думку Інституту, РФ досі не хоче спрямовувати всі свої ресурси на один пріоритетний напрямок. Керівництво країни-агресорки прагне підтримувати видимість того, що російські війська просуваються по всьому фронту.

Наразі цю видимість на Харківщині підтримувати загарбникам не надто вдається. Осінтери повідомили, що просувань у ЗС РФ немає: ні на Харківському, ні на Борівському, ні на Куп’янському напрямках.