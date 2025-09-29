Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

Новини Харкова – головне за 29 вересня: як минула ніч

Події 07:01   29.09.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 29 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:01

Вночі тривогу оголошували через російські БпЛА

Вночі над Харківською областю фіксували російські “шахеди”. ППО відбивала наліт. У Харкові після відбою, який пролунав увечері 28 вересня о 21:49, тривогу відновили о 23:09. Жителів попередили про загрозу ударних БпЛА.

За повідомленнями моніторингових каналів, “шахеди” до міста не долетіли, курсуючи над найближчими громадами. Відбій пролунав о 00:36.

Під ранок Повітряні сили ЗСУ також попереджали про запуски КАБів російською авіацією на Харківщину.

У Харкові тривогу через загрозу авіабомб не оголошували, але вона була в Ізюмському та Куп’янському районах.

Станом на 07:00 29 вересня тривога в області зберігається лише у Вовчанській і Липецькій громадах. У Харкові та інших районах – відбій.

Читайте також: У Бєлгороді “прильоти”, пропало світло: подробиці (оновлено, відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи
Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи
29.09.2025, 07:24
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
26.09.2025, 16:45
Новини Харкова – головне за 29 вересня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 29 вересня: як минула ніч
29.09.2025, 07:01
Сьогодні 29 вересня: який день в історії
Сьогодні 29 вересня: який день в історії
29.09.2025, 06:00
Лікарі борються за життя матері, у дитини стрес – Задоренко про удар FPV
Лікарі борються за життя матері, у дитини стрес – Задоренко про удар FPV
28.09.2025, 21:28
Що харків’яни говорили про Росію, можна окремим кіно виставляти – Бєдняков
Що харків’яни говорили про Росію, можна окремим кіно виставляти – Бєдняков
28.09.2025, 20:48

Новини за темою:

28.09.2025
Новини Харкова – головне 28 вересня: смертельний удар FPV, Куп’янськ закрили
06.09.2025
Новини Харкова — головне за 6 вересня: небезпечна дорога, відбувся АвтоПрайд
23.08.2025
Новини Харкова — головне за 23 серпня: День міста, метро до 22:30, аварія
26.07.2025
Вибух пролунав у Харкові: атакував БпЛА
21.07.2025
На Харківщині вночі збили багато “шахедів”: дані мерії та ПС ЗСУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Новини Харкова – головне за 29 вересня: як минула ніч»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 07:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".