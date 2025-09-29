Новини Харкова – головне за 29 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:01

Вночі тривогу оголошували через російські БпЛА

Вночі над Харківською областю фіксували російські “шахеди”. ППО відбивала наліт. У Харкові після відбою, який пролунав увечері 28 вересня о 21:49, тривогу відновили о 23:09. Жителів попередили про загрозу ударних БпЛА.

За повідомленнями моніторингових каналів, “шахеди” до міста не долетіли, курсуючи над найближчими громадами. Відбій пролунав о 00:36.

Під ранок Повітряні сили ЗСУ також попереджали про запуски КАБів російською авіацією на Харківщину.

У Харкові тривогу через загрозу авіабомб не оголошували, але вона була в Ізюмському та Куп’янському районах.

Станом на 07:00 29 вересня тривога в області зберігається лише у Вовчанській і Липецькій громадах. У Харкові та інших районах – відбій.