Небезпечну погоду очікують завтра в Харкові та області

Суспільство 13:36   29.09.2025
Вікторія Яковенко
Небезпечну погоду очікують завтра в Харкові та області Фото: Олег Синєгубов

Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області попередив Регіональний центр з гідрометеорології.

«30 вересня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомили синоптики.

Вони закликають жителів бути уважними та обережними.

За даними синоптиків, вже відзавтра в регіоні розпочнуться. У короткостроковому прогнозі натяків на бабине літо поки що немає. Протягом тижня, за даними Українського гідрометцентру, денна температура повітря в Харкові знизиться до 11-13°C.

Нагадаємо, раніше Регіональний центр із гідрометеорології зробив прогноз на жовтень. Повідомлялось, що цьогоріч середньомісячна температура повітря може становити 9,1 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 8,1 градуса. Норма опадів у цей період становить 46 мм. Очікується, що упродовж жовтня саме стільки дощів і проллється.

Читайте також: Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи

Автор: Вікторія Яковенко
