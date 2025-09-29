Live
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области

Общество 13:36   29.09.2025
Виктория Яковенко
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.

«30 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — сообщили синоптики.

Они призывают жителей быть внимательными и осторожными.

По данным синоптиков, уже завтра в регионе начнутся дожди. В краткосрочном прогнозе намеков на бабье лето пока нет. В течение недели, по данным Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в Харькове снизится до 11-13°C.

Напомним, ранее Региональный центр по гидрометеорологии сделал прогноз на октябрь. Сообщалось, что среднемесячная температура воздуха в этом году может составлять 9,1 градуса тепла, при этом климатическая норма – 8,1 градуса. Норма осадков в этот период составляет 46 мм. Ожидается, что за октябрь именно столько дождей и прольется.

Читайте также: Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи

Автор: Виктория Яковенко
