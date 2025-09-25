Live
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз

Общество 13:11   25.09.2025
Виктория Яковенко
Ожидается, что октябрь в Харьковской области будет теплее нормы на 1 градус, а осадков выпадет столько, сколько и должно быть.

Прогноз на второй месяц осени сделал Региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в октябре среднемесячная температура воздуха может составлять 9,1 градуса тепла, при этом климатическая норма – 8,1 градуса.

Норма осадков в этот период составляет 46 мм. Ожидается, что за октябрь именно столько дождей и прольется.

Отметим, с сегодняшнего дня, 25 сентября, в Харьковской области существенно похолодало. Температура прогреется до +18 градусов. До этого в Региональном центре гидрометеорологии предупреждали о резком изменении погоды. Синоптики отметили, что минусовые температуры (пока на поверхности почвы и местами) прогнозируют уже ночью 26 и 27 сентября.

Автор: Виктория Яковенко
