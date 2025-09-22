Live
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату

Общество 15:18   22.09.2025
Виктория Яковенко
Снижение температуры в Харькове и области прогнозируют с четверга, 25 сентября.

«После прохождения днем ​​24 сентября холодного атмосферного фронта с северо-запада в Харьковской области, начиная с 25 сентября, ожидается снижение температуры воздуха. Ночью до 1-8° тепла, днем ​​до 12-18° тепла. Ночью 26 и 27 сентября на поверхности почвы местами по области ожидаются заморозки 0 – 3°», — сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.

Синоптик Наталья Диденко объясняет: холод усилится в ночь на четверг, а небо будет ясным из-за мощного антициклона, центр которого будет находиться вблизи Скандинавии – Балтики.

«Воздушная масса арктического происхождения и безоблачное небо позволят прорваться первым заморозкам на север, запад и центр Украины. В ночные часы 26 сентября заморозки более вероятны на севере, в центре и на востоке Украины», — отметила Диденко.

Напомним, синоптики Регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги второй декады сентября. По их данным, во второй половине первого месяца осени в регионе продолжалось метеорологическое лето. Погодные условия для завершения вегетации и сбора поздних культур – преимущественно удовлетворительны.

Автор: Виктория Яковенко
