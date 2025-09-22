Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
Снижение температуры в Харькове и области прогнозируют с четверга, 25 сентября.
«После прохождения днем 24 сентября холодного атмосферного фронта с северо-запада в Харьковской области, начиная с 25 сентября, ожидается снижение температуры воздуха. Ночью до 1-8° тепла, днем до 12-18° тепла. Ночью 26 и 27 сентября на поверхности почвы местами по области ожидаются заморозки 0 – 3°», — сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.
Синоптик Наталья Диденко объясняет: холод усилится в ночь на четверг, а небо будет ясным из-за мощного антициклона, центр которого будет находиться вблизи Скандинавии – Балтики.
«Воздушная масса арктического происхождения и безоблачное небо позволят прорваться первым заморозкам на север, запад и центр Украины. В ночные часы 26 сентября заморозки более вероятны на севере, в центре и на востоке Украины», — отметила Диденко.
Напомним, синоптики Регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги второй декады сентября. По их данным, во второй половине первого месяца осени в регионе продолжалось метеорологическое лето. Погодные условия для завершения вегетации и сбора поздних культур – преимущественно удовлетворительны.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: заморозки, новости Харькова, погода, похолодание, синоптики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снижение температуры в Харькове и области прогнозируют с четверга, 25 сентября.".