Метеорологическое лето продолжается на Харьковщине: как это повлияло на урожай

Общество 12:37   22.09.2025
Виктория Яковенко
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги второй декады сентября.

По их данным, во второй половине первого месяца осени в регионе продолжалось метеорологическое лето. Погодные условия для завершения вегетации и сборки поздних культур – преимущественно удовлетворительны.

«Из-за дефицита осадков на подавляющей части области, пополнения запасов продуктивной влаги не происходило, пахотный слой почвы оставался почти сухим или совсем сухим. Такие условия приводили к удержанию почвенной засухи. Только в северо-западном районе, где в конце декады прошли эффективные дожди, увлажнение верхнего слоя почвы было на уровне достаточного (25 мм продуктивной влаги)», — отметили синоптики.

Они добавили, что на отдельных площадях северо-восточного и юго-западного районов хозяйства вносили удобрения и приступили к посеву озимой пшеницы.

Напомним, 22 сентября в Харькове и области – по-летнему тепло. День пройдет без осадков. Температура прогреется до +29 градусов, прогнозировали в Региональном центре по гидрометеорологии.

Автор: Виктория Яковенко
