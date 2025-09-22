Метеорологическое лето продолжается на Харьковщине: как это повлияло на урожай
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги второй декады сентября.
По их данным, во второй половине первого месяца осени в регионе продолжалось метеорологическое лето. Погодные условия для завершения вегетации и сборки поздних культур – преимущественно удовлетворительны.
«Из-за дефицита осадков на подавляющей части области, пополнения запасов продуктивной влаги не происходило, пахотный слой почвы оставался почти сухим или совсем сухим. Такие условия приводили к удержанию почвенной засухи. Только в северо-западном районе, где в конце декады прошли эффективные дожди, увлажнение верхнего слоя почвы было на уровне достаточного (25 мм продуктивной влаги)», — отметили синоптики.
Они добавили, что на отдельных площадях северо-восточного и юго-западного районов хозяйства вносили удобрения и приступили к посеву озимой пшеницы.
Напомним, 22 сентября в Харькове и области – по-летнему тепло. День пройдет без осадков. Температура прогреется до +29 градусов, прогнозировали в Региональном центре по гидрометеорологии.
Читайте также: Впервые в Украине: в Харькове прошел забег на паркинге (фото)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Метеорологическое лето продолжается на Харьковщине: как это повлияло на урожай»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 сентября 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги второй декады сентября.".