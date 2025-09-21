Днем по-летнему тепло. Прогноз погоды на 22 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 22 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без осадков. ☀️Будет солнечно. Также прогнозируют небольшую облачность.
Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12° тепла, днем прогреется до 24 – 29°.
В Харькове день ожидают солнечный, без осадков.☀️
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12° тепла, днем столбик термометра поднимется до 26 – 28°.
Дата публикации материала: 21 сентября 2025 в 19:13
