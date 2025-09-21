Днем по-летнему тепло. Прогноз погоды на 22 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 22 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков. ☀️Будет солнечно. Также прогнозируют небольшую облачность.

Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12° тепла, днем ​​прогреется до 24 – 29°.

В Харькове день ожидают солнечный, без осадков.☀️

Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10 – 12° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 26 – 28°.