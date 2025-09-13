Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове и области на 14 сентября

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что воскресенье, 14 сентября, будет солнечным и теплым.

В Харьковской области продолжается лето. Температура воздуха днем стремится к 30 градусам. Метеорологи сообщили подробности.

Так, в Харьковской области 14 сентября не прогнозируют осадков. Температура воздуха ночью ожидается 7 – 12°, днем ​​22 – 27°.

В Харькове, по прогнозу температура воздуха ночью будет 10 – 12°, днем ​​23 – 25°.

В ближайшие дни похолодание не прогнозируют. По данным синоптиков, и 15, и 16 сентября дневные температуры будут до 27° тепла. Дождей в прогнозе также пока что нет.

«Ближайший серьезный дождь на западе и севере Украины, включая Киев, и, соответственно, похолодание предполагается в среду, 17 сентября», — проинформировала синоптик Наталья Диденко.

На восток Украины в целом и Харьков в частности этот прогноз пока не распространяется.