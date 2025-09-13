Літо триває: прогноз погоди у Харкові та області на 14 вересня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що неділя, 14 вересня, буде сонячною та теплою.

На Харківщині триває літо. Температура повітря вдень рухається в бік 30 градусів. Метеорологи повідомили подробиці.

Так, на Харківщині 14 вересня не прогнозують опадів. Температура повітря вночі очікується 7 – 12°, вдень 22 – 27°.

У Харкові, за прогнозом, температура повітря вночі буде 10 – 12°, вдень 23 – 25°.

Найближчими днями похолодання не прогнозують. За даними синоптиків, і 15, і 16 вересня денні температури будуть до 27° тепла. Дощів у прогнозі також поки що немає.

“Найближчий серйозний дощ на заході та півночі включно з Києвом, та, відповідно, похолодання передбачається у середу, 17-го вересня”, – поінформувала синоптикиня Наталка Діденко.

На схід України загалом і Харків, зокрема, цей прогноз поки не поширюється.