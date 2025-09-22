Перші заморозки йдуть на Харківщину: синоптики назвали дату
Зниження температури у Харкові та області прогнозують з четверга, 25 вересня.
«Після проходження вдень 24 вересня холодного атмосферного фронту з північного заходу у Харківській області починаючи з 25 вересня очікується зниження температури повітря. Вночі до 1 – 8° тепла, вдень до 12 – 18° тепла. Вночі 26 та 27 вересня на поверхні ґрунту місцями по області очікуються заморозки 0 – 3°», – повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Синоптикиня Наталка Діденко пояснює: холод посилиться у ніч на четвер, а небо буде ясним через потужний антициклон, центр якого перебуватиме поблизу Скандинавії – Балтики.
«Повітряна маса арктичного походження та безхмарне небо дозволять прорватися першим заморозкам на північ, захід та центр України. У нічні години 26-го вересня заморозки більш ймовірні на півночі, в центрі та на сході України», – зазначила Діденко.
Нагадаємо, синоптики Регіонального центру з гідрометеорології підбили підсумки другої декади вересня. За їхніми даними, у другій половині першого місяця осені в регіоні тривало метеорологічне літо. Погодні умови для завершення вегетації та збирання пізніх культур – переважно задовільні.
