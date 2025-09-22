Live
  • Пн 22.09.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.42

Перші заморозки йдуть на Харківщину: синоптики назвали дату

Суспільство 15:18   22.09.2025
Вікторія Яковенко
Перші заморозки йдуть на Харківщину: синоптики назвали дату

Зниження температури у Харкові та області прогнозують з четверга, 25 вересня.

«Після проходження вдень 24 вересня холодного атмосферного фронту з північного заходу у Харківській області починаючи з 25 вересня очікується зниження температури повітря. Вночі до 1 – 8° тепла, вдень до 12 – 18° тепла. Вночі 26 та 27 вересня на поверхні ґрунту місцями по області очікуються заморозки 0 – 3°», – повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Синоптикиня Наталка Діденко пояснює: холод посилиться у ніч на четвер, а небо буде ясним через потужний антициклон, центр якого перебуватиме поблизу Скандинавії – Балтики.

«Повітряна маса арктичного походження та безхмарне небо дозволять прорватися першим заморозкам на північ, захід та центр України. У нічні години 26-го вересня заморозки більш ймовірні на півночі, в центрі та на сході України», – зазначила Діденко.

Нагадаємо, синоптики Регіонального центру з гідрометеорології підбили підсумки другої декади вересня. За їхніми даними, у другій половині першого місяця осені в регіоні тривало метеорологічне літо. Погодні умови для завершення вегетації та збирання пізніх культур – переважно задовільні.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харківщина отримає мільйони на захист енергетики – нардеп (документ)
Харківщина отримає мільйони на захист енергетики – нардеп (документ)
22.09.2025, 15:42
Росіяни стріляли з автомата у велосипедиста в Куп’янську: історія порятунку
Росіяни стріляли з автомата у велосипедиста в Куп’янську: історія порятунку
22.09.2025, 14:43
25 КАБів і понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину за тиждень – Синєгубов
25 КАБів і понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину за тиждень – Синєгубов
22.09.2025, 14:17
Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)
Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)
22.09.2025, 12:06
Юний харків’янин шукав «легкий заробіток», а опинився у СІЗО: що сталося
Юний харків’янин шукав «легкий заробіток», а опинився у СІЗО: що сталося
22.09.2025, 13:40
Новини Харкова — головне 22 вересня: у місті знесуть дім, звуки “прильотів”
Новини Харкова — головне 22 вересня: у місті знесуть дім, звуки “прильотів”
22.09.2025, 14:21

Новини за темою:

12.05.2025
Як заморозки на початку травня вплинули на посіви на Харківщині
10.05.2025
Заморозки на Харківщині знову передбачають синоптики: прогноз на 11 травня
02.05.2025
Коли очікувати заморозки в Харкові та області: дату назвали синоптики
01.05.2025
Йдуть заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 2 травня
28.04.2025
Заморозки не відступають: прогноз погоди в Харкові та області на 29 квітня

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Перші заморозки йдуть на Харківщину: синоптики назвали дату»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зниження температури у Харкові та області прогнозують з четверга, 25 вересня.".