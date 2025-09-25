Live
Що очікувати від погоди у жовтні в Харкові та області: прогноз

Суспільство 13:11   25.09.2025
Вікторія Яковенко
Очікується, що жовтень у Харківській області буде теплішим за норму на 1 градус, а опадів випаде стільки, скільки й має бути.

Прогноз на другий місяць осені зробив Регіональний центр із гідрометеорології.

За даними синоптиків, у жовтні цьогоріч середньомісячна температура повітря може становити 9,1 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 8,1 градуса.

Норма опадів у цей період становить 46 мм. Очікується, що упродовж жовтня саме стільки дощів і проллється.

Зазначимо, відсьогодні, 25 вересня, на Харківщині суттєво похолодало. Температура прогріється лише до +18 градусів. До цього у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали про різку зміну погоди. Синоптики відзначили, що мінусові температури (поки що на поверхні ґрунту та місцями) прогнозують уже вночі 26 та 27 вересня.

Автор: Вікторія Яковенко
