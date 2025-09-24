Вночі дощ, вдень прохолодно. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 25 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі очікують місцями невеликий дощ🌧, день пройде без істотних опадів🌤. Загалом буде хмарно з проясненнями🌥.
Вітер прогнозують північний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, вдень прогріється до 13 – 18°.
У Харкові вночі прогнозують невеликий дощ🌧, день очікують без істотних опадів🌤.
Вітер буде північний, зі швидкістю 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 7 – 9° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 – 16°.
Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі дощ, вдень прохолодно. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 20:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 25 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".