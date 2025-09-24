Live
Вночі дощ, вдень прохолодно. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області

Погода 20:27   24.09.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на завтра, 25 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі очікують місцями невеликий дощ🌧, день пройде без істотних опадів🌤. Загалом буде хмарно з проясненнями🌥.

Вітер прогнозують північний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, вдень прогріється до 13 – 18°.

 

У Харкові вночі прогнозують невеликий дощ🌧, день очікують без істотних опадів🌤.

Вітер буде північний, зі швидкістю 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 7 – 9° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 – 16°.

Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість

