Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 25 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Харьковской области ночью ожидают местами небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков, будет облачно с прояснениями🌥.

Ветер прогнозируют северный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем ​​прогреется до 13 – 18°.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь, день ожидают без существенных осадков.

Ветер будет северный, со скоростью 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7 – 9° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 14 – 16°.