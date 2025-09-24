Live
  • Ср 24.09.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.8

Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области

Погода 20:27   24.09.2025
Оксана Якушко
Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 25 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

 Харьковской области ночью ожидают местами небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков, будет облачно с прояснениями🌥.

Ветер прогнозируют северный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем ​​прогреется до 13 – 18°.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь, день ожидают без существенных осадков.

Ветер будет северный, со скоростью 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7 – 9° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 14 – 16°.

Читайте также: Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
24.09.2025, 11:53
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы (дополнено)
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы (дополнено)
24.09.2025, 14:11
Новости Харькова — главное 24 сентября: проблемы со светом, Терехов в Сумах
Новости Харькова — главное 24 сентября: проблемы со светом, Терехов в Сумах
24.09.2025, 17:45
Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: изменилась ли стоимость за год
Цены на цветы в Харькове перед Днем учителя: изменилась ли стоимость за год
24.09.2025, 13:37
Авто наехало на пешехода в городе Харьковской области: почему это произошло
Авто наехало на пешехода в городе Харьковской области: почему это произошло
24.09.2025, 18:55
Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
24.09.2025, 20:27

Новости по теме:

23.09.2025
Последний тёплый день. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
21.09.2025
Днем по-летнему тепло. Прогноз погоды на 22 сентября в Харькове и области
20.09.2025
Туманно и облачно: прогноз погоды на 21 сентября
19.09.2025
Ночью дождь, днем ветер. Прогноз погоды 20 сентября в Харькове и области
12.09.2025
Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2025 в 20:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 25 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".