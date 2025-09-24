Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 25 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Харьковской области ночью ожидают местами небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков, будет облачно с прояснениями🌥.
Ветер прогнозируют северный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем прогреется до 13 – 18°.
В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь, день ожидают без существенных осадков.
Ветер будет северный, со скоростью 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7 – 9° тепла, днем столбик термометра поднимется до 14 – 16°.
Читайте также: Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 сентября 2025 в 20:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 25 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".