В один день – два исчезновения: подростков искали на Харьковщине

На Харьковщине правоохранители разыскали двух пропавших подростков.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 24 сентября около 10:30 в Изюмский райотдел обратилась 41-летняя женщина и заявила об исчезновении ее 13-летней дочери.

«Правоохранители выяснили, что девушка с разрешения матери пошла к подруге, однако не сообщила адрес и до утра не вернулась домой. На телефонные звонки она не отвечала», – отметили копы.

Правоохранители опросили знакомых семьи, друзей пропавшей и уже через час нашли ее. Девушка находилась у подруги.

В тот же день об исчезновении сына заявила 40-летняя харьковчанка. Парень пошел гулять и вовремя не вернулся домой.

«На розыск 14-летнего был ориентирован личный состав ювенальной превенции. В результате проведенных поисковых мероприятий местонахождение парня было установлено в кратчайшие сроки. Подросток гулял с друзьями в центре Харькова», – уточнили в полиции.

С несовершеннолетним провели профилактическую беседу.

Полиция призывает родителей уделять больше внимания детям и в случае их исчезновения немедленно звонить по телефону 102.

Напомним, в конце июля полицейские разыскали 15-летнего парня, который уже не впервые терялся. Тогда он отдыхал на пляже в Чугуеве с друзьями, рассказывали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.