Потерялся не впервые: где копы нашли пропавшего подростка на Харьковщине
Подробности поиска подростка в Чугуевском районе рассказали в ГУ НП Украины в Харьковской области.
В полицию обратилась мать 15-летнего парня, сообщив, что сын пропал. Она уточнила: ребенок ушел из дома еще утром и не вернулся.
«Раньше подросток уже покидал дом без разрешения. Ювенальные полицейские вместе с оперативниками уже через час нашли парня на одном из пляжей города Чугуева, где он отдыхал с друзьями», – отметили в полиции.
Парня вернули домой, после чего провели с ним профилактическую беседу, чтобы впредь подобное не повторилось.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: копы, полиция, пропал ребенок;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 11:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности поиска подростка в Чугуевском районе рассказали в ГУ НП Украины в Харьковской области.".