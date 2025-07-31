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Потерялся не впервые: где копы нашли пропавшего подростка на Харьковщине

Происшествия 11:34   31.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Потерялся не впервые: где копы нашли пропавшего подростка на Харьковщине

Подробности поиска подростка в Чугуевском районе рассказали в ГУ НП Украины в Харьковской области.

В полицию обратилась мать 15-летнего парня, сообщив, что сын пропал. Она уточнила: ребенок ушел из дома еще утром и не вернулся.

«Раньше подросток уже покидал дом без разрешения. Ювенальные полицейские вместе с оперативниками уже через час нашли парня на одном из пляжей города Чугуева, где он отдыхал с друзьями», – отметили в полиции.

Парня вернули домой, после чего провели с ним профилактическую беседу, чтобы впредь подобное не повторилось.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 11:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности поиска подростка в Чугуевском районе рассказали в ГУ НП Украины в Харьковской области.".