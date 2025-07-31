Сорвать подготовку к отопительному сезону в Харькове – кто помогал врагу
О том, что в Харькове задержали еще одного вероятного предателя, сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Фигурант дела – 34-летний бывший работник Харьковского предприятия теплоэнергетики, которого уволили из-за наркозависимости. По данным следствия, агенты ФСБ завербовали мужчину через ТГ-каналы. А за выполнение некоторых задач подозреваемому предложили денежное вознаграждение.
«Главной задачей агента был сбор координат. Среди прочего он пытался разведать геолокации мобильных огневых групп ПВО, защищающих высоковольтные трансформаторные подстанции Харькова, а также координаты модульных котельных и когенерационных установок, обеспечивающих жителей города теплом и электричеством вместо атакуемых врагом ТЭЦ», – уточнили в СБУ.
Дополнительно возможный коллаборант должен был установить места дислокации ТЦК.
«По материалам дела агент координировал свою подрывную деятельность с действующим сотрудником ФСБ, личность которого уже установлена Службой безопасности. Сотрудники спецслужбы задокументировали действия врага и провели меры по обеспечению локаций Сил обороны и энергообъектов. На финальном этапе спецоперации фигурант был задержан», – отметили силовики.
Во время обыска правоохранители также изъяли телефон с доказательствами сотрудничества мужчины со врагом.
На данный момент он задержан, находится в СИЗО без права внесения залога. Также возможному предателю уже вручили подозрение – ему грозит пожизненное заключение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коллаборант, предатель, рф, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 10:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове задержали еще одного вероятного предателя, сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".