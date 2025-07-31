Сорвать подготовку к отопительному сезону в Харькове – кто помогал врагу

О том, что в Харькове задержали еще одного вероятного предателя, сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Фигурант дела – 34-летний бывший работник Харьковского предприятия теплоэнергетики, которого уволили из-за наркозависимости. По данным следствия, агенты ФСБ завербовали мужчину через ТГ-каналы. А за выполнение некоторых задач подозреваемому предложили денежное вознаграждение.

«Главной задачей агента был сбор координат. Среди прочего он пытался разведать геолокации мобильных огневых групп ПВО, защищающих высоковольтные трансформаторные подстанции Харькова, а также координаты модульных котельных и когенерационных установок, обеспечивающих жителей города теплом и электричеством вместо атакуемых врагом ТЭЦ», – уточнили в СБУ.

Дополнительно возможный коллаборант должен был установить места дислокации ТЦК.

«По материалам дела агент координировал свою подрывную деятельность с действующим сотрудником ФСБ, личность которого уже установлена Службой безопасности. Сотрудники спецслужбы задокументировали действия врага и провели меры по обеспечению локаций Сил обороны и энергообъектов. На финальном этапе спецоперации фигурант был задержан», – отметили силовики.

Во время обыска правоохранители также изъяли телефон с доказательствами сотрудничества мужчины со врагом.

На данный момент он задержан, находится в СИЗО без права внесения залога. Также возможному предателю уже вручили подозрение – ему грозит пожизненное заключение.

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