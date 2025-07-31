Зірвати підготовку до опалювального сезону у Харкові – хто допомагав ворогові

Про те, що у Харкові затримали ще одного ймовірного зрадника, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Фігурант справи – 34-річний колишній працівник Харківського підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність. За даними слідства, агенти ФСБ завербували чоловіка через ТГ-канали. А за виконання деяких завдань підозрюваному запропонували грошову винагороду.

“Головним завданням агента був збір координат. Серед іншого, він намагався розвідати геолокації мобільних вогневих груп ППО, які захищають високовольтні трансформаторні підстанції Харкова, а також координати модульних котелень та когенераційних установок, що забезпечують мешканців міста теплом і електрикою замість атакованих ворогом ТЕЦ”, – уточнили в СБУ.

Додатково ймовірний колаборант мав встановити місця дислокації ТЦК.

“За матеріалами справи, агент координував свою підривну діяльність із діючим співробітником фсб, особу якого вже встановлено Службою безпеки. Співробітники спецслужби задокументували дії ворога та провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів. На фінальному етапі спецоперації фігуранта було затримано”, – зазначили силовики.

Під час обшуку правоохоронці також вилучили телефон із доказами співпраці чоловіка з ворогом.

Наразі його затримали, чоловік перебуває у СІЗО без права внесення застави. Також можливому зраднику вже вручили підозру – йому загрожує довічне ув’язнення.