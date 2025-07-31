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Загубився не вперше: де копи знайшли зниклого підлітка на Харківщині

Події 11:34   31.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загубився не вперше: де копи знайшли зниклого підлітка на Харківщині

Подробиці пошуку підлітка у Чугуївському районі розповіли у ГУ НП України у Харківській області.

До поліції звернулася мати 15-річного хлопця, повідомивши, що син зник. Вона уточнила: вранці дитина пішла з дому і назад не повернулася.

“Раніше підліток уже залишав дім без дозволу. Ювенальні поліцейські разом з оперативниками вже за годину знайшли хлопця на одному з пляжів міста Чугуєва, де він відпочивав із друзями”, – зазначили у поліції.

Хлопця повернули додому, після чого провели з ним профілактичну бесіду, щоб подібне не повторилося.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 11:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці пошуку підлітка у Чугуївському районі розповіли у ГУ НП України у Харківській області.".