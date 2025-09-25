Live
Жительница Изюмщины могла помогать врагу вновь оккупировать громаду – СБУ

Происшествия 10:32   25.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Жительница Изюмщины могла помогать врагу вновь оккупировать громаду – СБУ

23-летняя жительница Изюмщины получила подозрение в работе на РФ, передает пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. 

По данным СБУ, девушка могла следить за украинскими защитниками для того, чтобы помочь россиянам в подготовке к повторному наступлению на Изюмском направлении.

«Как установило расследование, задачу оккупантов выполняла 23-летняя местная безработная, попавшая в поле зрения врага еще во время временного захвата общины в начале полномасштабной войны. В мае этого года российские спецслужбы возобновили с ней контакт и в обмен на «легкие деньги» поставили задачу – собирать данные о пунктах базирования украинских войск вблизи передовой», – пишут силовики.

Чтобы выполнить задачу, подозреваемая обходила местность и пыталась фиксировать дислокацию СОУ.

«В качестве «прикрытия» агент использовал легенду о том, что «посещает родственников», проживающих в зоне боевых действий. Сотрудники СБУ задержали фигурантку и изъяли у нее смартфон со скриншотами гугл-карт, где она отмечала потенциальные цели для атак рашистов», – уточнили в СБУ.

Вероятной коллаборантке также вручили подозрение и отправили в СИЗО. Теперь ей грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Читайте также: Оккупанты уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
