Россияне уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе
По данным российских источников, военные РФ сумели продвинуться и уже укрепили свои позиции в северо-западной части Купянска, передает Институт изучения войны (ISW).
Однако аналитики не смогли найти эту ни одного подтверждения.
23 и 24 сентября россияне продолжили наступать на Купянском направлении. Бои шли возле Кондрашовки, Западного, Петропавловки, Песчаного, Котляровки и около самого Купянска.
Тем временем осталась неизменной ситуация и на других направлениях. Так безуспешными остались штурмы РФ на Великобурлукском направлении.
«23 и 24 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Великого Бурлука близ Мелового, Хатнего и Амбарного, а также восточнее Великого Бурлука близ Отрадного», – передают эксперты.
Не смогли продвинуться оккупанты и на севере области. Украинские защитники отбивали атаки врага вблизи Волчанска, Синельково и Тихого.
Читайте также: Дневные налеты «Шахедов» на большие города: зачем РФ изменила тактику (видео)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 07:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным российских источников, военные РФ сумели продвинуться и уже укрепили свои позиции в северо-западной части Купянска, передает Институт изучения войны (ISW). ".