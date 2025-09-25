Россияне уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе

По данным российских источников, военные РФ сумели продвинуться и уже укрепили свои позиции в северо-западной части Купянска, передает Институт изучения войны (ISW).

Однако аналитики не смогли найти эту ни одного подтверждения.

23 и 24 сентября россияне продолжили наступать на Купянском направлении. Бои шли возле Кондрашовки, Западного, Петропавловки, Песчаного, Котляровки и около самого Купянска.

Тем временем осталась неизменной ситуация и на других направлениях. Так безуспешными остались штурмы РФ на Великобурлукском направлении.

«23 и 24 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Великого Бурлука близ Мелового, Хатнего и Амбарного, а также восточнее Великого Бурлука близ Отрадного», – передают эксперты.

Не смогли продвинуться оккупанты и на севере области. Украинские защитники отбивали атаки врага вблизи Волчанска, Синельково и Тихого.