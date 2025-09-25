Live
Окупанти вже закріпилися у Куп’янську? Дані ISW про ситуацію у місті

Україна 07:42   25.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними російських джерел, військові РФ зуміли просунутися і вже зміцнили свої позиції в північно-західній частині Куп’янська, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). 

Проте аналітики не змогли знайти цьому жодного підтвердження.

23 та 24 вересня росіяни продовжили наступати на Куп’янському напрямку. Бої йшли біля Кіндрашівки, Западного, Петропавлівки, Піщаного, Котлярівки та біля самого Куп’янська.

Тим часом залишилася незмінною ситуація і на інших напрямках. Так невдалими залишилися штурми РФ на Великобурлуцькому напрямку.

“23 і 24 вересня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Мілового, Хатнього і Амбарного, а також на схід від Великого Бурлука поблизу Одрадного”, – передають експерти.

Не змогли просунутися окупанти і на півночі області. Українські захисники відбивали атаки ворога поблизу Вовчанська, Синельникового та Тихого.

Читайте також: Денні нальоти «Шахедів» на великі міста: навіщо РФ змінила тактику (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупанти вже закріпилися у Куп'янську? Дані ISW про ситуацію у місті

25.09.2025, 07:42
