«Харьков – российский город»: харьковчанка в соцсетях поддерживала действия РФ

55-летняя харьковчанка распространяла на личной странице в запрещенной в Украине соцсети антиукраинские публикации.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В одном из распространенных женщиной сообщений было написано следующее: «Харьков – русский огород! Россия не нападала на Харьков. Она просто вернулась домой». А еще: «Если бы военная операция не началась, то танки были бы в Белгороде!».

«Проведенным лингвистическим исследованием установлено, что в предоставленных на исследования материалах содержатся публичные отрицания осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины», — отметили правоохранители.

Сейчас женщине сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).