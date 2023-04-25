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«Харьков – российский город»: харьковчанка в соцсетях поддерживала действия РФ

Общество 16:01   25.04.2023
Виктория Яковенко
«Харьков – российский город»: харьковчанка в соцсетях поддерживала действия РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

55-летняя харьковчанка распространяла на личной странице в запрещенной в Украине соцсети антиукраинские публикации.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В одном из распространенных женщиной сообщений было написано следующее: «Харьков – русский огород! Россия не нападала на Харьков. Она просто вернулась домой». А еще: «Если бы военная операция не началась, то танки были бы в Белгороде!».

«Проведенным лингвистическим исследованием установлено, что в предоставленных на исследования материалах содержатся публичные отрицания осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины», — отметили правоохранители.

Сейчас женщине сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 16:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летняя харьковчанка распространяла на личной странице в запрещенной в Украине соцсети антиукраинские публикации.".