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«Светит» 10 лет. На Харьковщине агитатор призвал рф бить ракетами по Украине.

Происшествия 12:02   24.03.2023
Оксана Якушко
«Светит» 10 лет. На Харьковщине агитатор призвал рф бить ракетами по Украине.

На Харьковщине будут судить 42-летнего интернет-агитатора, который поддерживал «спецоперацию» и разжигал национальную рознь, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В октябре 2022 года житель Краснограда согласился за деньги российского заказчика создать пропагандистский веб-сайт.
Интернет-агитатор распространял на этом сайте материалы в поддержку проведения так называемой «специальной военной операции» и антиукраинский контент, направленный на разжигание национальной розни. В частности, в опубликованных статьях речь шла о «подвигах русских военных», «героев спецоперации» и обстановке на «фронте новороссии».

В распространенных материалах призывали российских политиков и военных бить ракетами по территории Украины. Еще признавали правомерной деятельность представителей оккупационной администрации.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Краснограда по фактам распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий, соединенных с разжиганием национальной розни, с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и оправдания, признания правомерной вооруженной агрессии. , прославлении ее участников (ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Дело рассмотрят в Красноградском районном суде Харьковской области.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводили совместно с Управлением СБУ в Харьковской области.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить 42-летнего интернет-агитатора, который поддерживал «спецоперацию» и разжигал национальную рознь, сообщила Харьковская областная прокуратура.".