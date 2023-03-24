«Світить» 10 років. На Харківщині агітатор закликав бити ракетами по Україні

На Харківщині судитимуть 42-річного інтернет-агітатора, який підтримував «спецоперацію» та розпалював національний ворожнечу, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У жовтні 2022 року мешканець міста Красноград погодився за гроші російського замовника створити пропагандистський вебсайт.

Інтернет-агітатор поширював на цьому сайті матеріали на підтримку проведення так званої «спеціальної військової операції» та антиукраїнський контент, направлений, щоб розпалювати національну ворожнечу. Зокрема, в опублікованих статтях йшлося про «подвиги российских военных», «героев спецоперации» та обстановку на «фронте новороссии».

У поширених матеріалах закликали російських політиків і військових бити ракетами по території України. Ще визнавали правомірною діяльність представників окупаційної адміністрації.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного мешканця м. Красноград за фактами розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі, з метою зміни меж території або державного кордону України та виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 110 КК України, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводили спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.