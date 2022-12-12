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“Коли прийде влада РФ, усе буде добре”: викрито агітатора з Чугуївщини

Події 18:00   12.12.2022
Олена Нагорна
“Коли прийде влада РФ, усе буде добре”: викрито агітатора з Чугуївщини

39-річний житель села Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області активно закликав місцевих підтримувати дії РФ.

Перебуваючи у громадських місцях, чоловік систематично виправдовував збройну агресію проти України. Колаборант розповідав односельцям таке: “Коли прийде влада РФ, все буде добре, зараз РФ у селі облаштуються і підуть далі, на Чугуїв, а потім на Харків”, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Чоловікові повідомили про підозру за фактом публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресорки (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 18:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річний житель села Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області активно закликав місцевих підтримувати дії РФ.".