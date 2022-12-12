“Коли прийде влада РФ, усе буде добре”: викрито агітатора з Чугуївщини

39-річний житель села Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області активно закликав місцевих підтримувати дії РФ.

Перебуваючи у громадських місцях, чоловік систематично виправдовував збройну агресію проти України. Колаборант розповідав односельцям таке: “Коли прийде влада РФ, все буде добре, зараз РФ у селі облаштуються і підуть далі, на Чугуїв, а потім на Харків”, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Чоловікові повідомили про підозру за фактом публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресорки (ч. 1 ст. 111-1 КК України).