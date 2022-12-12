Наказували захопити Харківщину. СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів
На початку повномасштабного вторгнення шестеро російських генералів віддавали накази військам рф на прорив держкордону України та штурму населених пунктів Харківської області, повідомляє СБУ.
Встановлено особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу зс рф, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.
Високопосадовці країни-агресора допомагали створювати окупаційні адміністрації рф під час захоплення частини регіону.
Слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.
На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:
▪заступнику командуючого Західним військовим округом зс рф генерал-майору Трубієнку Т.М.;
▪командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;
▪ начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;
▪ командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;
▪ командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майору Авдєєву О.В.;
▪командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 14:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На початку повномасштабного вторгнення шестеро російських генералів віддавали накази військам рф на прорив держкордону України та штурму населених пунктів Харківської області, повідомляє СБУ.".