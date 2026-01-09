США захоплюють російський танкер Olina в Карибському морі – Reuters

Сьогодні, 9 січня, США розпочали операцію із затримання російського нафтового танкера Olina у Карибському морі поблизу Тринідаду.

Про це інформує видання Reuters.

За словами американських чиновників, це вже п’ятий випадок затримання суден за останні тижні в межах зусиль Вашингтона з контролю за експортом венесуельської нафти.

«Як повідомило джерело в галузі, безпосередньо знайоме із ситуацією, судно Olina, яке, згідно з загальнодоступною базою даних судноплавства Equasis, хибно йшло під прапором Східного Тимору, раніше вийшло з Венесуели і повернулося до регіону», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система відстеження розташування судна востаннє була активною 52 дні тому у винятковій економічній зоні Венесуели, на північний схід від Кюрасао.

«Затримання стало результатом тривалого переслідування танкерів, пов’язаних із постачанням венесуельської нафти до регіону, що перебувають під санкціями. Судно Olina залишило Венесуелу минулого тижня, повністю завантаженим нафтою у складі флотилії невдовзі після того, як США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня, і поверталося до Венесуели повністю завантаженим після блокади США експорту венесуельської нафти, повідомило джерело в галузі», – пише видання.

Нагадаємо, 7 січня США захопили нафтовий танкер тіньового флоту під російським прапором, пов’язаний із Венесуелою – Москва засудила захоплення, повідомляла CNN.