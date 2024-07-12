Рецидивіста, що чекав захоплення Харкова та славив РФ, судитимуть

48-річний харків’янин активно підтримував “русский мир”: у проросійських чатах «Telegram» вшановував «героїв новоросії», цитував російських «воєнкорів», називав командування ворожої армії «нашим» та сподівався на «визволення Харкова», повідомила Харківська обласна прокуратура.

Підтримуючи спецоперацію, чоловік розповсюджував фейки, головною метою яких була дискредитація українських захисників.

За результатами судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи тези, поширені обвинуваченим, містять ознаки виправдання збройної агресії РФ проти України.

Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності шанувальника «російського світу» та викрили чоловіка.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 48-річного чоловіка за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдання збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Чоловіка судитимуть у Київському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі