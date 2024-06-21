15 років отримав корегувальник, який наводив російські «Смерчі» на Харків
Протягом 2022 року харків’янин збирав і передавав своєму другу через месенджер «Телеграм» інформацію про об’єкти, де знаходяться військовослужбовці ЗСУ у Харкові, а також відстежував місця ураження ракетних ударів по місту, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Розвіддані були потрібні окупантам для масованих ударів по Харкову з використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».
Харків’янин, який працював на посаді завідувача господарством господарської дільниці механічного відділу державного підприємства у Харкові, контактував зі своїм давнім знайомим, який після 2014 року переїхав до рф, отримав російське громадянство, а 25 лютого 2022 року вступив до лав спеціального загону швидкого реагування «Рысь» федеральної служби військ національної гвардії рф. Головним завданням ворожого підрозділу була окупація Харківщини, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Крім того, фігурант готував для товариша інформацію щодо певних посадових осіб військових навчальних закладів Харкова як «кандидатів» для вербування російськими спецслужбами.
Щоб залишитись непоміченим та уникнути відповідальності, фігурант систематично видаляв діалог зі своїм другом.
У червні 2023 року правоохоронці викрили зрадника.
Під час обшуку в помешканні фігуранта вилучено:
– мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів;
– понад 400 набоїв до пістолетів;
– копію його російського паспорта, виданого у 2018 році.
Московський районний суд Харкова призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На суді фігурант повністю визнав свою вину. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: корректировщик, наводчик, рсзо, рф, СБУ, смерч, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 15:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 2022 року харків’янин збирав і передавав своєму другу через месенджер «Телеграм» інформацію про об’єкти, де знаходяться військовослужбовці ЗСУ у Харкові, а також відстежував місця ураження ракетних ударів по місту, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.".