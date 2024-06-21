15 лет получил корректировщик, наводивший российские «Смерчи» на Харьков

В течение 2022 года харьковчанин собирал и передавал своему другу через мессенджер «Телеграмм» информацию об объектах, где находятся военнослужащие ВСУ в Харькове, а также отслеживал места поражения ракетных ударов по городу, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Разведданные требовались оккупантам для массированных ударов по Харькову с использованием реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч».

Харьковчанин, работавший в должности заведующего хозяйством хозяйственного участка механического отдела государственного предприятия, контактировал со своим давним знакомым, который после 2014 года переехал в РФ, получил российское гражданство, а 25 февраля 2022 года вступил в ряды специального отряда быстрого реагирования «Рысь» федеральной службы войск государственной гвардии РФ. Главной задачей этого подразделения была оккупация Харьковской области, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме того, фигурант готовил для товарища информацию об определенных должностных лицах военных учебных заведений Харькова в качестве «кандидатов» для вербовки российскими спецслужбами.

Чтобы остаться незамеченным и избежать ответственности, фигурант систематически удалял диалог со своим другом.

В июне 2023 года правоохранители разоблачили предателя. При обыске в доме фигуранта нашли:

— мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным;

— более 400 патронов к пистолетам;

– копию его российского паспорта, выданного в 2018 году.

Московский районный суд Харькова назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На суде фигурант полностью признал свою вину. Приговора он ждал, находясь под стражей.