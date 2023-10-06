Корректировщик удара РФ по «Барабашово» в Харькове сядет на 12 лет

В Харькове осудили российского информатора, скорректировавшего в прошлом году удар по рынку «Барабашово».

«После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину антиукраински настроенный мужчина через Telegram -бот связался с представителями ГРУ — российской военной разведки и стал с ними сотрудничать, помогая врагу», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также установлено, что предатель собирал разведданные о местоположениях Сил обороны на территории Харькова, отметил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Больше всего его интересовали локации укрепрайонов и маршруты движения подразделений украинских войск в направлении восточного фронта», — добавили правоохранители.

Корректировщика разоблачили и задержали в августе прошлого года.

Правоохранители отметили, что в судебном заседании мужчина свою вину не признал. Он сообщил, что боялся обстрелов и поэтому, «чтобы предотвратить опасность», передавал информацию через мессенджер. С кем общается — вроде бы не знал.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Он проведет в тюрьме 12 лет.