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Коригувальник удару РФ по «Барабашово» у Харкові сяде на 12 років

Суспільство 16:57   06.10.2023
Вікторія Яковенко
Коригувальник удару РФ по «Барабашово» у Харкові сяде на 12 років Фото: Владислав Абдула

У Харкові засудили російського інформатора, який скоригував торік удар по ринку «Барабашово».

«Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну антиукраїнськи налаштований чоловік через телеграм-бот зв’язався з представниками ГРУ — російської воєнної розвідки і став з ними співпрацювати, допомагаючи ворогу», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Також встановлено, що зрадник збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони на території Харкова, зазначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту», – додали правоохоронці.

Коригувальника викрили та затримали в серпні минулого року.

Правоохоронці зазначили, що у судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Він повідомив, що боявся обстрілів і тому, «щоб відвернути небезпеку», передавав інформацію через месенджер. З ким спілкується — нібито не знав.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Він проведе у тюрмі 12 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 16:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили російського інформатора, який скоригував торік удар по ринку «Барабашово».".