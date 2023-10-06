Коригувальник удару РФ по «Барабашово» у Харкові сяде на 12 років
У Харкові засудили російського інформатора, який скоригував торік удар по ринку «Барабашово».
«Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну антиукраїнськи налаштований чоловік через телеграм-бот зв’язався з представниками ГРУ — російської воєнної розвідки і став з ними співпрацювати, допомагаючи ворогу», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Також встановлено, що зрадник збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони на території Харкова, зазначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
«Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту», – додали правоохоронці.
Коригувальника викрили та затримали в серпні минулого року.
Правоохоронці зазначили, що у судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Він повідомив, що боявся обстрілів і тому, «щоб відвернути небезпеку», передавав інформацію через месенджер. З ким спілкується — нібито не знав.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Він проведе у тюрмі 12 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 16:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили російського інформатора, який скоригував торік удар по ринку «Барабашово».".