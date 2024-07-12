Рецидивиста, ожидавшего захват Харькова и славившего РФ, будут судить

48-летний харьковчанин активно поддерживал «русский мир: в пророссийских чатах «Telegram» чествовал «героев новороссии», цитировал российских «военкоров», называл командование вражеской армии «нашим» и надеялся на «освобождение Харькова», сообщила Харьковская областная прокуратура.

Поддерживая спецоперацию, мужчина распространял фейки, главной целью которых была дискредитация украинских защитников.

По результатам судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы, тезисы, распространенные обвиняемым, содержат признаки оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Правоохранители собрали доказательства противоправной деятельности поклонника «русского мира» и разоблачили мужчину.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего мужчины по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Мужчину будут судить в Киевском районном суде Харькова. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы с