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Рецидивиста, ожидавшего захват Харькова и славившего РФ, будут судить

Происшествия 16:31   12.07.2024
Оксана Якушко
Рецидивиста, ожидавшего захват Харькова и славившего РФ, будут судить

48-летний харьковчанин активно поддерживал «русский мир: в пророссийских чатах «Telegram» чествовал «героев новороссии», цитировал российских «военкоров», называл командование вражеской армии «нашим» и надеялся на «освобождение Харькова», сообщила Харьковская областная прокуратура. 

Поддерживая спецоперацию, мужчина распространял фейки, главной целью которых была дискредитация украинских защитников.

По результатам судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы, тезисы, распространенные обвиняемым, содержат признаки оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Правоохранители собрали доказательства противоправной деятельности поклонника «русского мира» и разоблачили мужчину.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего мужчины по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Мужчину будут судить в Киевском районном суде Харькова. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы с

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 16:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летний харьковчанин активно поддерживал «русский мир: в пророссийских чатах «Telegram» чествовал «героев новороссии», цитировал российских «военкоров», называл командование вражеской армии «нашим» и надеялся на «освобождение Харькова», сообщила Харьковская областная прокуратура. ".