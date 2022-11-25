“Чижа”, який мітив у мери Вовчанська, підозрюють у скоєнні 40 злочинів

У поліції повідомили, що досі документують злочини, які встигли вчинити за час окупації Вовчанська місцеві бандити, відомі як “Чижі”, які дорвалися до влади в “русском мире”.

“Раніше засуджений громадянин з початку вторгнення російських загарбників відразу перейшов на бік ворога та разом зі своїми поплічниками допомагав окупантам здійснювати підривну діяльність проти України. Зловмисники під керівництвом ватажка разом з військовими рф займалися крадіжками, рейдерством із застосуванням насильства щодо місцевих підприємців, незаконно позбавляли їх волі та вимагали кошти”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Організував банду 45-річний місцевий “авторитет” Дмитро Чигринов, відомий як “Чиж”. Подробиці його “запаморочливої ​​кар’єри” раніше описував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Російські пропагандисти у відеосюжетах називали Чигринова “суспільником”. Він разом із окупантами особисто піднімав російський триколор у центрі Вовчанська. А також у березні збирав голоси за відставку чинного мера з мріями самому обійняти цю посаду. За підсумками мером “Чиж” не став, “доріс” лише до посади “голови тимчасової громадської адміністрації РФ у місті Вовчанську”.

“За словами старшого уповноваженого управління карного розшуку ГУНП у Харківській області Максима Галковського, під час окупації зловмисник створив та очолив організовану злочинну групу, до якої входило 8 осіб. Учасники ОЗУ займалися крадіжкою сільськогосподарської техніки, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та матеріальних цінностей місцевих фермерських господарств, АЗС та інших об’єктів. Угруповання скоїло понад 40 таких злочинів”, – навели подробиці “громадської діяльності” “Чижа” поліцейські.

Разом із російськими військовими з вогнепальною зброєю бандити вламувалися в будинки та на підприємства на тимчасово окупованій території та забирали все, що хотіли: від продуктів харчування до техніки, грошей та інших матеріальних цінностей.

“За даними слідства, організована злочинна група скоїла крадіжку техніки сільськогосподарського значення, транспортних засобів з сільгосппідприємства; крадіжку продуктів харчування та інших матеріальних цінностей; техніки, грошових коштів з учбового закладу; вивіз в рф лісової продукції, яка належала місцевому підприємству; крадіжку паливно-мастильних продуктів з АЗС. На рахунку ОЗУ також крадіжка м’ясної продукції з подальшою реалізацією; крадіжка кількох тон цукру. Мешканці житлового комплексу через злочинні дії угруповання залишилися без автотранспорту, водного транспорту та інших матеріальних цінностей”, – перерахували поліцейські.

Також бандити, ймовірно, мають відношення до створення катівні на одному з вовчанських підприємств.

“Безпосередньо проводилося катування струмом, катування водою, – розповів начальник кримінальної поліції відділу поліції №1 Чугуївського РУП Денис Солоха. – Велика кількість громадян звернулася до поліції після деокупації населеного пункту, звернулася із заявами про скоєння проти них кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним утриманням їх тут проти волі.

“Чижа” та його брата вже затримали. Брата – ще під час окупації частини Харківщини (на неокупованій території).

Самого організатора банди – вже після звільнення Вовчанська.

За всіма епізодами відкрито кримінальні справи за різними статтями кримінального кодексу – від крадіжки та вимагання до держзради. Трьом членам злочинного угруповання вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.