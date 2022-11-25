Метившего в мэры Волчанска «Чижа» подозревают в совершении 40 преступлений

В полиции сообщили, что до сих пор документируют преступления, которые успели совершить за время оккупации Волчанска дорвавшиеся к власти в «русском мире» местные бандиты, известные как «Чижи».

«Ранее осужденный гражданин с начала вторжения российских захватчиков сразу перешел на сторону врага и вместе со своими приспешниками помогал оккупантам осуществлять подрывную деятельность против Украины. Злоумышленники под руководством предводителя вместе с военными РФ занимались воровством, рейдерством с применением насилия в отношении местных предпринимателей, незаконно лишали их свободы и требовали средства», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Организовал банду 45-летний местный «авторитет» Дмитрий Чигринов, известный как «Чиж». Подробности его «головокружительной карьеры» ранее описывал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Российские пропагандисты в видеосюжетах называли Чигринова «общественником». Он вместе с оккупантами лично поднимал российский триколор в центре Волчанска. А также в марте собирал голоса за отставку действующего мэра с мечтами самому занять эту должность. По итогам мэром «Чиж» не стал, «дорос» только до должности «председателя временной общественной администрации РФ в городе Волчанске».

«По словам старшего уполномоченного управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области Максима Галковского, во время оккупации злоумышленник создал и возглавил организованную преступную группу, в которую входило 8 человек. Участники ОПГ занимались воровством сельскохозяйственной техники, продуктов питания, горюче-смазочных материалов и материальных ценностей из местных фермерских хозяйств, АЗС и других объектов. Группировка совершила более 40 таких преступлений», — привели подробности «общественной деятельности» «Чижа» полицейские.

Вместе с российскими военными с огнестрельным оружием бандиты вламывались в дома и на предприятия на временно оккупированной территории и забирали все, что хотели: от продуктов питания до техники, денег и других материальных ценностей.

«По данным следствия, организованная преступная группа совершила кражу техники сельскохозяйственного значения, транспортных средств с сельхозпредприятия; воровство продуктов питания и других материальных ценностей, техники, денежных средств из учебного заведения; вывоз в РФ лесной продукции, принадлежавшей местному предприятию; кражу горюче-смазочных продуктов с АЗС. На счету ОПГ также кража мясной продукции с последующей реализацией; воровство нескольких тонн сахара. Жители жилого комплекса из-за преступных действий группировки остались без автотранспорта, водного транспорта и других материальных ценностей», — перечислили полицейские.

Также бандиты, по всей видимости, имеют отношение к созданию пыточной на одном из волчанских предприятий.

«Непосредственно проводилась пытка током, пытка водой, – рассказал начальник криминальной полиции отдела полиции №1 Чугуевского РУП Денис Солоха. — Большое количество граждан обратилось в полицию после деоккупации населенного пункта, обратилось с заявлениями о совершении против них уголовных правонарушений, связанных с незаконным содержанием их здесь против воли».

«Чижа» и его брата уже задержали. Брата — еще во время оккупации части Харьковщины (на не оккупированной территории).

Самого организатора банды — уже после освобождения Волчанска.

По всем эпизодам открыты уголовные дела по различным статьям уголовного кодекса — от кражи и вымогательства до госизмены. Трем членам преступной группировки уже сообщили о подозрении в совершении преступлений. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.