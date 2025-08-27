Уникнути служби в армії за $8500 обіцяв молодик у Харкові

23-річний безробітний харків’янин за гроші допомагав «відкосити» від армії, повідомляє СБУ.

23-річний чоловік мав особисті зв’язки у МСЕК, ВЛК та ТЦК. Він навмисно створював штучні перешкоди під час проходження медкомісії та переконував призовників, що без його «допомоги» отримати необхідні документи неможливо.

Ділок пообіцяв одному з чоловіків, що мав вроджені вади здоров’я, що той не зможе пройти ВЛК і підтвердити своє захворювання без коштів. Однак за $8500 він допоможе розв’язати це питання, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

13 серпня 2025 року, під час зустрічі на парковці ТРЦ у Харкові, ділок отримав від клієнта суму.

Харківʼянина затримали «на гарячому». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.