Задобрити суспільство після прокурорів і МСЕК – Фурса про “1000 Зеленського”

Країни G7: приймають складне рішення по виділенню Україні 50 млрд доларів з доходів від російських активів. Зеленський: ю-ху-ху, гуляємо, всім по тисячі гривень, кожен з нас “реципієнт”. Що це було? Так, це печерний популізм… Так, це намагання задобрити суспільство після прокурорів і МСЕК. Ні, це не могло бути використаним на армію… Ні, це ніяк не пов’язано з підняттям податків, бо податки йдуть на сектор оборони, а це буде використанням грошей західних партнерів. Так, я б на їх місці також офігів.