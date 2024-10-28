Задобрити суспільство після прокурорів і МСЕК – Фурса про “1000 Зеленського”
Країни G7: приймають складне рішення по виділенню Україні 50 млрд доларів з доходів від російських активів. Зеленський: ю-ху-ху, гуляємо, всім по тисячі гривень, кожен з нас “реципієнт”. Що це було? Так, це печерний популізм… Так, це намагання задобрити суспільство після прокурорів і МСЕК. Ні, це не могло бути використаним на армію… Ні, це ніяк не пов’язано з підняттям податків, бо податки йдуть на сектор оборони, а це буде використанням грошей західних партнерів. Так, я б на їх місці також офігів.
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- Категорії: Економіка, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: армия, налоги, тысяча зеленского, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 16:18;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Країни G7: приймають складне рішення по виділенню Україні 50 млрд доларів з доходів від російських активів. Зеленський: ю-ху-ху, гуляємо, всім…".