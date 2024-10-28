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Попытка задобрить общество после прокуроров и МСЭК — Фурса о «1000 Зеленского»

Мир 16:18   28.10.2024
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Попытка задобрить общество после прокуроров и МСЭК — Фурса о «1000 Зеленского» Фото: facebook Сергея Фурсы

Страны G7: принимают сложное решение по выделению Украине 50 млрд долларов с доходов от российских активов. Зеленский: ю-ху-ху, гуляем, всем по тысяче гривен, каждый из нас «рецепиент». Что это было? Да, это пещерный популизм… Да, это попытка задобрить общество после прокуроров и МСЭК. Нет, это не могло быть использовано на армию… Нет, это никак не связано с поднятием налогов, потому что налоги уходят на сектор обороны, а это будет использование денег западных партнеров. Да, я бы на их месте тоже офигел.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 16:18;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Страны G7: принимают сложное решение по выделению Украине 50 млрд долларов с доходов от российских активов. Зеленский: ю-ху-ху, гуляем, всем…".