Попытка задобрить общество после прокуроров и МСЭК — Фурса о «1000 Зеленского»

Страны G7: принимают сложное решение по выделению Украине 50 млрд долларов с доходов от российских активов. Зеленский: ю-ху-ху, гуляем, всем по тысяче гривен, каждый из нас «рецепиент». Что это было? Да, это пещерный популизм… Да, это попытка задобрить общество после прокуроров и МСЭК. Нет, это не могло быть использовано на армию… Нет, это никак не связано с поднятием налогов, потому что налоги уходят на сектор обороны, а это будет использование денег западных партнеров. Да, я бы на их месте тоже офигел.