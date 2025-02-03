Live
  • Пн 03.02.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.32

Бачимо системну кампанію з дискредитації армії – нардепка про напади на ТЦК

Події 11:57   03.02.2025
Ірина Геращенко
народна депутатка України
Бачимо системну кампанію з дискредитації армії – нардепка про напади на ТЦК

Війна не завершилася, Україна тримається на жертовності наших Сил оборони. Але паралельно бачимо системну кампанію з дискредитації Армії, військових звинувачують, що вони “не так воюють”, “не так будують фортифікації”. Мобілізаційна кампанія будується на примусі, а не мотиваційних заходах, провалено інформаційну кампанію з мобілізації та рекрутингу. Це – відповідальність влади, але замість посилити комунікаційну складову щодо мобілізації та авторитету Армії, включили технології перекладання відповідності. Це посилює агресію в суспільстві й активно використовується ворогом… ще й з цитатами недолугих депутаток – рупорів Банкової. Вбивству військових в тилу немає жодного виправдання.

Автор: Ірина Геращенко, народна депутатка України
Популярно
Бригада медиків та авто поліції потрапили під атаку БпЛА
Бригада медиків та авто поліції потрапили під атаку БпЛА
03.02.2025, 13:28
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
Чи вистачить газу в Україні для проходження зими: дані Нафтогазу і ЦПД
Чи вистачить газу в Україні для проходження зими: дані Нафтогазу і ЦПД
03.02.2025, 13:11
Вибух пролунав у громаді під Харковом: що це було
Вибух пролунав у громаді під Харковом: що це було
03.02.2025, 12:33
У Харкові підозрюють чоловіка у вбивстві матері та тварин: подробиці
У Харкові підозрюють чоловіка у вбивстві матері та тварин: подробиці
03.02.2025, 12:15

Новини за темою:

16:18
Задобрити суспільство після прокурорів і МСЕК – Фурса про “1000 Зеленського”
21:24
Депутат Харківської облради від ОПЗЖ пішов до війська
20:35
Жадан розповів про службу: штаб-сержант військової журналістики і радіо Хартія
15:19
Казарми армії фараона Рамзеса II й унікальний меч розкопали в Єгипті
07:21
В ISW заявили про просування військ РФ на півночі Харківщини (карта)

Ви читали новину: «Бачимо системну кампанію з дискредитації армії – нардепка про напади на ТЦК»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 11:57;

  • Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна не завершилася, Україна тримається на жертовності наших Сил оборони. Але паралельно бачимо системну кампанію з дискредитації Армії, військових звинувачують,…".