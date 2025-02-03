Бачимо системну кампанію з дискредитації армії – нардепка про напади на ТЦК

Війна не завершилася, Україна тримається на жертовності наших Сил оборони. Але паралельно бачимо системну кампанію з дискредитації Армії, військових звинувачують, що вони “не так воюють”, “не так будують фортифікації”. Мобілізаційна кампанія будується на примусі, а не мотиваційних заходах, провалено інформаційну кампанію з мобілізації та рекрутингу. Це – відповідальність влади, але замість посилити комунікаційну складову щодо мобілізації та авторитету Армії, включили технології перекладання відповідності. Це посилює агресію в суспільстві й активно використовується ворогом… ще й з цитатами недолугих депутаток – рупорів Банкової. Вбивству військових в тилу немає жодного виправдання.