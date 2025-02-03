Бачимо системну кампанію з дискредитації армії – нардепка про напади на ТЦК
Війна не завершилася, Україна тримається на жертовності наших Сил оборони. Але паралельно бачимо системну кампанію з дискредитації Армії, військових звинувачують, що вони “не так воюють”, “не так будують фортифікації”. Мобілізаційна кампанія будується на примусі, а не мотиваційних заходах, провалено інформаційну кампанію з мобілізації та рекрутингу. Це – відповідальність влади, але замість посилити комунікаційну складову щодо мобілізації та авторитету Армії, включили технології перекладання відповідності. Це посилює агресію в суспільстві й активно використовується ворогом… ще й з цитатами недолугих депутаток – рупорів Банкової. Вбивству військових в тилу немає жодного виправдання.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: армия, Ирина Геращенко, тцк;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 11:57;
Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна не завершилася, Україна тримається на жертовності наших Сил оборони. Але паралельно бачимо системну кампанію з дискредитації Армії, військових звинувачують,…".