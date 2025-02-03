Видим системную кампанию по дискредитации армии — нардеп о нападениях на ТЦК

Война не завершилась, Украина держится на жертвенности наших Cил обороны. Но параллельно мы видим системную кампанию по дискредитации Армии, военных обвиняют, что они «не так воюют», «не так строят фортификации». Мобилизационная кампания строится на принуждении, а не мотивационных мероприятиях, провалена информационная кампания по мобилизации и рекрутингу. Это — ответственность власти, но вместо того, чтобы усилить коммуникационную составляющую по мобилизации и авторитету Армии, включили технологии перекладывания ответственности. Это усугубляет агрессию в обществе и активно используется врагом… еще и с цитатами непутевых депутаток — рупоров Банковой. Убийству военных в тылу нет никакого оправдания.