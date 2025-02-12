«Це дуже позитивна ініціатива» – Ахіллес про 18-річних в армії (відео)
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував контракти для добровольців віком від 18 до 24 років.
«Якщо взяти окремо талановиті дві людини, але в одної вік 20 років, в іншої – 40 років, і до прикладу, однаковий музикальний слух, спробуйте їх навчити грати на гітарі. Моторика рук: той якому 20 років навчиться швидше, це пов’язано з фізіологічними процесами, і швидкістю передачі сигналів між нейронами головного мозку. Умови, які зараз створюються, вони рухаються в напрямку професійного-контрактного війська із залученням потенціалу молоді, яка дуже швидко спроможна засвоювати найкращий досвід застосування безпілотних систем. І порівняно зі старшим поколінням у них рівень і час навчання статистично переважає. Це дуже позитивна ініціатива, розраховую, що вона закінчиться успіхом посиленням Сил оборони», – сказав Ахіллес.
Зазначимо, що напередодні міністр оборони України Рустем Умєров представив військовий контракт для 18-24-річних добровольців, які хочуть вступити до Сил оборони на рік.
Як зазначив Умєров, загальний річний дохід учасників програми може сягати 2 мільйонів гривень. За його словами, ця ініціатива спрямована на залучення мотивованих добровольців, які матимуть можливість самостійно обрати посаду, підрозділ та проходитимуть інтенсивну підготовку.
«Добровольці отримають 1 млн одноразової грошової допомоги: 200 000 грн – після підписання контракту, 300 000 грн – після проходження підготовки, 500 000 грн – у день виключення зі списків особового складу військової частини. Щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн. Додаткова винагорода за виконання бойових завдань», – зазначив Умєров.
Зокрема, харківська 92 ОШБр вже повідомила, що набирає юних добровольців.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: армия, ахиллес, війна, добровольцы, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 12:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував контракти для добровольців віком від 18 до 24 років.".