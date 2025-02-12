Live
  • Ср 12.02.2025
  • Харків  -3°С
  • USD 41.67
  • EUR 43.01

«Це дуже позитивна ініціатива» – Ахіллес про 18-річних в армії (відео)

Фронт 12:22   12.02.2025
Вікторія Яковенко
«Це дуже позитивна ініціатива» – Ахіллес про 18-річних в армії (відео) Скриншот

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував контракти для добровольців віком від 18 до 24 років.

«Якщо взяти окремо талановиті дві людини, але в одної вік 20 років, в іншої – 40 років, і до прикладу, однаковий музикальний слух, спробуйте їх навчити грати на гітарі. Моторика рук: той якому 20 років навчиться швидше, це пов’язано з фізіологічними процесами, і швидкістю передачі сигналів між нейронами головного мозку. Умови, які зараз створюються, вони рухаються в напрямку професійного-контрактного війська із залученням потенціалу молоді, яка дуже швидко спроможна засвоювати найкращий досвід застосування безпілотних систем. І порівняно зі старшим поколінням у них рівень і час навчання статистично переважає. Це дуже позитивна ініціатива, розраховую, що вона закінчиться успіхом посиленням Сил оборони», – сказав Ахіллес.

Зазначимо, що напередодні міністр оборони України Рустем Умєров представив військовий контракт для 18-24-річних добровольців, які хочуть вступити до Сил оборони на рік.

Як зазначив Умєров, загальний річний дохід учасників програми може сягати 2 мільйонів гривень. За його словами, ця ініціатива спрямована на залучення мотивованих добровольців, які матимуть можливість самостійно обрати посаду, підрозділ та проходитимуть інтенсивну підготовку.

«Добровольці отримають 1 млн одноразової грошової допомоги: 200 000 грн – після підписання контракту, 300 000 грн – після проходження підготовки, 500 000 грн – у день виключення зі списків особового складу військової частини. Щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн. Додаткова винагорода за виконання бойових завдань», – зазначив Умєров.

Зокрема, харківська 92 ОШБр вже повідомила, що набирає юних добровольців.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: ОТУВ “Харків”: 492 рази вдарили росіяни по позиціях ЗСУ за добу

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Це дуже позитивна ініціатива» – Ахіллес про 18-річних в армії (відео)
«Це дуже позитивна ініціатива» – Ахіллес про 18-річних в армії (відео)
12.02.2025, 12:22
Забезпечував харчами ворогів: СБУ затримала на Харківщині власника заводу
Забезпечував харчами ворогів: СБУ затримала на Харківщині власника заводу
27.10.2022, 09:54
ОТУВ “Харків”: 492 рази вдарили росіяни по позиціях ЗСУ за добу
ОТУВ “Харків”: 492 рази вдарили росіяни по позиціях ЗСУ за добу
12.02.2025, 11:43
Терехов відповів, що відчувають харків’яни під час морозів
Терехов відповів, що відчувають харків’яни під час морозів
12.02.2025, 11:05
Атмосферу кохання у Салтівському районі створили харківські двірники (фото)
Атмосферу кохання у Салтівському районі створили харківські двірники (фото)
12.02.2025, 10:19
Терехов: диференційована тривога у Харкові не працює – причина
Терехов: диференційована тривога у Харкові не працює – причина
12.02.2025, 09:27

Новини за темою:

11:57
Бачимо системну кампанію з дискредитації армії – нардепка про напади на ТЦК
16:18
Задобрити суспільство після прокурорів і МСЕК – Фурса про “1000 Зеленського”
21:24
Депутат Харківської облради від ОПЗЖ пішов до війська
20:35
Жадан розповів про службу: штаб-сержант військової журналістики і радіо Хартія
15:19
Казарми армії фараона Рамзеса II й унікальний меч розкопали в Єгипті

Ви читали новину: ««Це дуже позитивна ініціатива» – Ахіллес про 18-річних в армії (відео)»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 12:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував контракти для добровольців віком від 18 до 24 років.".