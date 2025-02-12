ОТУВ “Харків”: 492 рази вдарили росіяни по позиціях ЗСУ за добу
Вранці 12 лютого в ОТУВ “Харків” повідомили, що ситуація на півночі області залишається складною, але контрольованою.
“Минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Російські окупанти завдали 6 авіаударів із застосуванням 16 КАБ, 6 НАР, а також 79 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 492 обстріли позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – написали українські захисники.
Усього протягом доби ЗС РФ втратили 36 військових. З них убиті шість, поранені – 26, четверо здалися в полон. Також СОУ знищили танк, чотири артсистеми, дев’ять авто, 37 БпЛА, 60 укриттів, два стартові майданчики запуску безпілотників, два місця для зберігання паливно-мастильних матеріалів та місце для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 11:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 лютого в ОТУВ “Харків” повідомили, що ситуація на півночі області залишається складною, але контрольованою.".