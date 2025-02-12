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ОТГВ «Харьков»: 492 раза ударили россияне по позициям ВСУ за сутки

Украина 11:43   12.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 492 раза ударили россияне по позициям ВСУ за сутки Фото: Генштаб ВСУ

Утром 12 февраля в ОТГВ «Харьков» сообщили, что ситуация на севере области остается сложной, но контролируемой.

«За прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с применением 16 КАБ, 6 НАР, а также 79 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, произвели 492 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили украинские защитники.

Всего в течение суток ВС РФ потеряли 36 военных. Из них убиты шесть, ранены – 26, четверо сдались в плен. Также СОУ уничтожили танк, четыре артсистемы, девять авто, 37 БпЛА, 60 укрытий, две стартовые площадки запуска беспилотников, два места для хранения горюче-смазочных материалов и место для хранения боеприпасов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 11:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 февраля в ОТГВ «Харьков» сообщили, что ситуация на севере области остается сложной, но контролируемой.".