ОТГВ «Харьков»: 492 раза ударили россияне по позициям ВСУ за сутки

Утром 12 февраля в ОТГВ «Харьков» сообщили, что ситуация на севере области остается сложной, но контролируемой.

«За прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с применением 16 КАБ, 6 НАР, а также 79 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, произвели 492 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили украинские защитники.

Всего в течение суток ВС РФ потеряли 36 военных. Из них убиты шесть, ранены – 26, четверо сдались в плен. Также СОУ уничтожили танк, четыре артсистемы, девять авто, 37 БпЛА, 60 укрытий, две стартовые площадки запуска беспилотников, два места для хранения горюче-смазочных материалов и место для хранения боеприпасов.