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«Это очень позитивная инициатива» — Ахиллес о 18-летних в армии (видео)

Фронт 12:22   12.02.2025
Виктория Яковенко
«Это очень позитивная инициатива» — Ахиллес о 18-летних в армии (видео) Скриншот

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал контракты для добровольцев от 18 до 24 лет.

«Если взять отдельно талантливых два человека, но у одного возраст 20 лет, у другого – 40 лет, и к примеру, одинаковый музыкальный слух, попробуйте их научить играть на гитаре. Моторика рук: тот, которому 20 лет научится быстрее, это связано с физиологическими процессами и скоростью передачи сигналов между нейронами головного мозга. Условия, которые сейчас создаются, двигаются в направлении профессионально-контрактного войска с привлечением потенциала молодежи, которая очень быстро способна усваивать лучший опыт применения беспилотных систем. И по сравнению со старшим поколением у них уровень и время обучения статистически преобладает. Это очень позитивная инициатива, рассчитываю, что она закончится успехом по усилению Сил обороны», — сказал Ахиллес.

Отметим, что накануне министр обороны Украины Рустем Умеров представил военный контракт для 18-24-летних добровольцев, желающих вступить в Силы обороны на год.

Как отметил Умеров, общий годовой доход участников программы может достигать 2 миллионов гривен. По его словам, эта инициатива направлена ​​на привлечение мотивированных добровольцев, которые смогут самостоятельно выбрать должность, подразделение и будут проходить интенсивную подготовку.

«Добровольцы получат 1 млн единовременной денежной помощи: 200 000 грн – после подписания контракта, 300 000 грн – после прохождения подготовки, 500 000 грн – в день исключения из списков личного состава воинской части. Ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн. Дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач», – отметил Умеров.

В частности, харьковская 92 ОШБр уже сообщила, что набирает юных добровольцев.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 12:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал контракты для добровольцев от 18 до 24 лет.".