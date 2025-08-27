Избежать службы в армии за $8500 обещал молодой мужчина в Харькове
23-летний безработный харьковчанин за деньги обещал устроить прохождение ВВК и «откосить» от армии, сообщает СБУ.
23-летний мужчина имел личные связи в МСЭК, ВЛК и ТЦК. Он специально создавал искусственные препятствия во время прохождения медкомиссии и убеждал призывников, что без его «помощи» получить необходимые документы невозможно.
Делец пообещал одному из мужчин, имевшему врожденные пороки здоровья, что тот не сможет пройти ВВК и подтвердить свое заболевание без денег. Однако за $8500 он поможет решить этот вопрос, сообщает Харьковская областная прокуратура.
13 августа 2025, во время встречи на парковке ТРЦ в Харькове, делец получил от клиента сумму.
Харьковчанина задержали «на горячем». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: армия, ВВК, СБУ, тцк, уклонист, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 18:47;
