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Приказывали захватить Харьковщину. СБУ идентифицировала 6 российских генералов

Общество 14:37   12.12.2022
Оксана Якушко
Приказывали захватить Харьковщину. СБУ идентифицировала 6 российских генералов

В начале полномасштабного вторжения шестеро российских генералов отдавали приказы войскам России на «прорыв» госграницы Украины и штурму населенных пунктов Харьковской области, сообщает СБУ.

Установлены лица шестерых представителей высшего командования Западного военного округа рф, принимавших участие в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на восточном фронте.

Высокопоставленные должностные лица страны-агрессора помогали создавать оккупационные администрации рф во время захвата части региона.

Следователи СБУ в сотрудничестве с оперативниками Нацполиции собрали безоговорочные доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины.

На основании полученной доказательной базы поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины:

▪ заместителю командующего Западным военным округом из РФ генерал-майору Трубиенко Т.М.;

▪командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа из РФ генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.;

▪ начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа из РФ генерал-майору Пятаеву А.Ю.;

▪ командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майору Терещенко М.А.;

▪ командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа с РФ генерал-майору Авдееву А.В.;

▪командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майору Слепцову В.В.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 14:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале полномасштабного вторжения шестеро российских генералов отдавали приказы войскам России на «прорыв» госграницы Украины и штурму населенных пунктов Харьковской области, сообщает СБУ.".