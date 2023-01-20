На Харьковщине женщина осталась в оккупации, чтобы спасти животных в селе

«Как я могла их бросить, когда их почти все уже бросили?» Жительница села Русские Тишки на Харьковщине Елена Бубенко с риском для жизни спасала из-под обстрелов сотни собак и кошек.

Как это было и о чем мечтает женщина – в сюжете МГ «Объектив».

До войны во дворе частного дома Елены Бубенко жили 57 собак, 40 кошек и 23 козы.

Елена Бубенко, жительница села Русские Тишки

Просто так получилось: однажды иду, нашла щенков. Во второй раз, в третий раз. Потом люди уже поняли, что я собираю их. Начали сами мне их приносить – подбрасывать. И в конце концов их оказалось 57. Я их не просто кормила, я их и лечила, и прививки делала, и стерилизовала.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину село Русские Тишки оказалось в оккупации. Крестника Елены, мужчину с проукраинской позицией, забрали российские военные.

Елена Бубенко, жительница села Русские Тишки

Его забрали осетины, и мы его больше не видели. Его никогда больше никто не видел. Я так думаю, что его уже нет в живых.

Самым страшным испытанием для женщины стала гибель прямо у нее на глазах соседской семилетней девочки от разрыва российского снаряда.

Елена Бубенко, жительница села Русские Тишки

У меня на глазах погибла семилетняя Софийка. Это невозможно передать, это очень тяжело, я каждый день об этом думаю, вспоминаю.

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Однако Елена сознательно решила не выезжать из оккупированного села, даже когда была такая возможность. Осталась жить в ужасе ради животных – и своих, и тех, кого покинули соседи. Число подопечных Елены резко возросло с началом боевых действий.

Елена Бубенко, жительница села Русские Тишки

Когда началась война, они стали сами приходить сюда. Некоторые пришли и остались здесь жить. Потому что их хозяева уехали. Некоторые здесь остались, а некоторые охраняют свои дворы и дома. А там никого нет – в этих домах. Поэтому хожу по улицам и рассыпаю корма. Разношу корма, и кашу носим, и воду носим. Каждому индивидуально. Кому домой, кому на улице просто насыпаем, кому именно во двор заносим.

Дом, где жили животные Елены до войны, сгорел – в него попал российский снаряд, и некоторые животные погибли – сгорели заживо.

Елена Бубенко, жительница села Русские Тишки

Мне очень тяжело появляться сюда, очень тяжело. Здесь, во флигеле, жили коты, там, за сараем, были вольеры, за домом были вольеры собачек. Будки были, за тем домом был вольер для кошек летний. Вот здесь кипела жизнь, здесь жили собачки.

Кормить животных во время оккупации Елене помогал 34-летний Александр. Мужчина брал на себя самые опасные места. На велосипеде он развозил корма для животных на дальние улицы села – туда, где были наиболее жестокие обстрелы.

Елена Бубенко, жительница села Русские Тишки

Поехал кормить собачку и заскочил в погреб на улице Кооперативной. Там у парня тоже 13 собак было. Он к нему заехал, корм завез – и там у него спрятался в погребе. И их завалило в погребе. Второй парень выжил, а он – нет.

Сейчас Елене помогают неравнодушные люди. Чтобы прокормить 97 собак, нужны сотни килограммов кормов. Их доставляют волонтеры.

Елена Бубенко, жительница села Русские Тишки

Я кормлю четыре улицы: Молодежная, Сорок лет Победы, Кооперативная и Центральная. Мне в этом помогает моя соседка тетя Маня. Ей 77 лет. Ее сын помогает мне разносить корма на более отдаленные улицы.

Животные, которые живут непосредственно у Елены, днем находятся на улице, а на ночь их прячут в теплом подвале. Зооволонтеры объявили сбор средств, чтобы построить будки для этих собак. В настоящее время собрали на 20 будок. Присоединиться к сбору можно по ссылке.