В Харьковской области задержали лесника, который работал на оккупантов

Лесник добровольно работал на врагов во время оккупации пгт Боровой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации Боровой старший мастер леса Боровского лесничества ГП по предложению представителей рф добровольно согласился работать в оккупационном лесхозе так называемой «ВГА Купянского района Харьковской области».

Он прислуживал врагам до деоккупации, а затем скрывался от ответственности и правосудия.

19 января его задержали в Купянском районе.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении по факту добровольного занятия должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время правоохранители выбирают подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.